Генштаб ВСУ: Российский оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь 37 7.03.2022, 20:04

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Оккупанты планируют новые удары по городам Украины.

Россия планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и с этой целью перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов на территорию Беларуси.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

"Оккупанты планируют активизировать авиацию, с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", - заявили в Генштабе ВСУ.

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