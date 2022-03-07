Генштаб ВСУ: Российский оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь

Генштаб ВСУ: Российский оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь37
- 7.03.2022, 20:04
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Оккупанты планируют новые удары по городам Украины.
Россия планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и с этой целью перебрасывает авиационные подразделения двух военных округов на территорию Беларуси.
Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.
"Оккупанты планируют активизировать авиацию, с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", - заявили в Генштабе ВСУ.