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Защитники Мариуполя уничтожили около 40 российских оккупантов

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  • 7.03.2022, 20:12
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Защитники Мариуполя уничтожили около 40 российских оккупантов

Была уничтожена целая танковая рота противника.

Украинские защитники Мариуполя уничтожили около 40 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении штаба Операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Российские оккупанты в боях за "Город-герой Украины" несут колоссальные потери. Так, сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в руки воинов Объединенных сил попала документация кремлевских оккупантов с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.

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