Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из РФ 5 7.03.2022, 21:04

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Кроме того, документ предполагает разрыв торговых отношений с Беларусью.

Американские власти завершают подготовку новых санкций против России за вторжение в Украину. Теперь Вашингтон стремится запретить импорт российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Главы комитетов Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из РФ. Кроме того, документ предполагает разрыв нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

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