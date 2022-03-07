Пентагон: Россия задействовала почти 100% подготовленной боевой мощи в Украине 5 7.03.2022, 21:13

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РФ выпустила в Украине более 625 ракет.

В Минобороны США заявили, что Россия выпустила в Украине более 625 ракет и задействовала почти всю подготовленную боевую мощь. Об этом сообщает американский телеканал CNN (перевод — unian.net).

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что "почти 100%" заранее подготовленной боевой мощи России, которая была развернута на границе Украины и Беларуси, уже находится в Украине

По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.

По состоянии на утро 7 марта было известно, что, по оценкам Пентагона, Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, захватчики использовали 95% накопленной на границах мощности.

Ранее сообщалось, что за неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и пленных.

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