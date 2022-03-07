Самолет Януковича вылетел из Минска 4 7.03.2022, 21:43

5,060

Архивное фото

Самолет беглеца несколько раз в неделю летал по РФ, а затем приземлился в Беларуси.

Самолет президента-беглеца Виктора Януковича RA-09617, который ранее прилетел из Москвы в Минск, вылетел из Беларуси.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Днем, 7 марта появилась информация, что борт Януковича вылетел из Москвы и приземлился в Минске. Позже вечером самолет Януковича вылетел из Минска.

Проинформированные источники "Украинской правды" в авиасфере подтвердили, что речь идет о самолете Януковича.

Судя по предоставленной УП информации о перелетах борта Януковича, самолет беглеца несколько раз в неделю летал по России и затем приземлился в Беларуси: из Москвы в Оренбург, Оренбург – Москва, Москва – Мурманск, Мурманск – Сочи, Сочи – Москва, Москва – Сочи, Сочи – Москва, Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Москва и Москва – Минск.

По данным источников в разведке, по состоянию на 2 марта Янукович был в Минске. В разведке отмечали, что Кремль хочет сделать его "президентом Украины".

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского в ответ на это сообщили, что эта информация свидетельствует о тотальном незнании Россией реальных настроений в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».