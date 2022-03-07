«Складские запасы полностью исчерпаны и найти популярные модели авто почти невозможно» 4 7.03.2022, 22:05

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Какая ситуация с иномарками в Беларуси?

На этой неделе целый ряд зарубежных компаний заявил об остановке поставок машин в РФ, пишет av.by. Среди компаний, которые сообщили о приостановке отгрузок новых машин, Volvo, Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar, Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce. Из японских марок не поставляются Toyota, Honda, Mazda и Suzuki. Причина такого решения — напряжённая геополитическая обстановка и война на Украине. Как поясняют представители марок, к данным мерам производители прибегают из-за обеспокоенности на фоне неопределённости.

Среди китайских брендов взяли паузу только Chery и Geely. Правда, эти компании связывают временную приостановку отгрузки новых машин дилерам с логистическими проблемами.

Отметим, что в Беларуси ситуация с Geely аналогичная. Как нам рассказали в столичном центре китайской марки, в настоящее время машины в салоны завод "БелДжи" не отгружает и кроссоверов практически нет в наличии.

В соседнем автоцентре Mazda машины на первый взгляд есть, но внимательно изучив ценники журналисты заметили, что все это выставочные экземпляры и купить одну из СХ-5, СХ-9 или Mazda6 не получится.

Отметим, что американские санкции против России не распространяются на автомобили южнокорейского производства. На данный момент в РФ представлены три корейских бренда — Hyundai, Kia и Genesis. Mitsubishi также продолжает работу в стране в штатном режиме: отгрузки автомобилей в автосалоны и сервисное обслуживание не прекращаются.

Как отмечают российские СМИ, складские запасы у дилеров на данный момент практически полностью исчерпаны и найти популярные модели в большинстве салонов почти невозможно. Отчасти это произошло из-за ажиотажного спроса после сообщений о падении курса рубля и санкциях. Впрочем, эксперты уверены, что полностью распродать остатки машин дилерские центры в РФ смогут не так уж быстро. Причина в гигантских наценках, которые кардинально отличаются от официальных прайс-листов.

В конце прошлой недели — 4 марта — журналисты заглянули в некоторые минские салоны, чтобы оценить ситуацию. В дилерском центре Mercedes-Benz отметили, что машины в наличии есть и отслеживать их количество можно на сайте.

На момент написания статьи в продаже значилось семь автомобилей по фиксированным ценам: несколько седанов Е-класса (от 71 000 евро), одна «четырёхдверка» А-класса за 50 875 евро и кроссовер GLC за 67 776 евро. Как будет развиваться ситуация с поставками машин и дальнейшим ценообразованием, пока неизвестно.

В автоцентре Jaguar Land Rover также имеются автомобили в наличии (количество необходимо уточнять у менеджеров), но поставки новых экземпляров временно приостановлены. Здесь отмечают, что есть ещё сертифицированные авто с пробегом (в том числе более 20 машин других марок) и отдельная площадка с подержанными электрокарами.

Направление послепродажного обслуживания продолжает работать в штатном режиме. А вот сколько сейчас стоят RR Velar, Evoque или Defender узнать не так-то и просто: цены необходимо уточнять у сотрудников салона — все выставочные образцы вот с таким пустым прайсом.

В Toyota отметили, что поставки в Беларусь прекращаются и сейчас автоцентр довозит только ранее заказанные машины. В наличии для свободной продажи «Тойот» практически нет.

Собственно, это можно лицезреть на фото. На вечер пятницы на сайте значилась только одна Camry (от 112 000 BYN). В соседнем автоцентре Lexus ситуация ещё сложнее (их поставляют прямиком из Японии, а не со склада в РФ): в наличии машин вовсе нет. Даже приблизительных прогнозов, когда можно ждать новых поставок, там не дают.

— Пока мы находимся в полной неопределённости. Отметим лишь, что по запчастям дефицита нет, сервис будет работать и выполнять обязательства в полном объёме, — рассказали в салоне.

Имеются машины в наличии и у Volvo, их количество и стоимость также советуют отслеживать на сайте. На момент написания материала на складе дилера значились следующие модели: один седан S60 (от 205 262 руб.), два кроссовера ХС60 (от 212 942 руб.) и один ХС40 (от 188 884 руб.). С пометкой «в пути» оказался ещё старший XC90 (от 307 695 руб.).

— Новые автомобили мы сейчас привезти не можем. Насколько это ситуация затянется, сказать не способен никто. Что касается цен, то на имеющиеся машины прайс был скорректирован в соответствии с курсом. Какой будет стоимость после возобновления приёма заказов, информации нет. В целом автоцентр работу продолжает, гарантийные обязательства и сервисное обслуживание перед клиентами выполняются в полном объёме, — заверили в салоне «Вольво».

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Как резюмируют представители практически всех дилерских центров, ни о каких долгосрочных прогнозах речи идти не может, поскольку в салонах не знают, что будет с ценами на машины даже в течение дня. Никто не отрицает, что запасы машин на исходе. Поэтому еще раз обращаем внимание читателей: информация о наличии и стоимости машин, указанная в статье, актуальна по состоянию на 4 марта!

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