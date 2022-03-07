В Сети набирает популярность патриотичный рэп для поднятия настроения украинцам 7.03.2022, 22:22

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Видеофакт.

В Сети набирает популярность патриотичный рэп для поднятия настроения украинцам, передает nv.ua.

Украинский рэпер jockii druce выпустил трек шо ви браття с посылом, обращенным ко всем украинцам.

В треке говорится, что украинцам, несмотря на войну Путина, не стоит печалиться, а нужно взять себя в руки, а также вспомнить, что «красота украинцев — это главная сила».

Также рэпер напоминает, сколько катастроф и бед пришлось пережить украинцам, поэтому Украина обязательно переживет о объявленную «старым КГБ-шником» войну.

Кроме того, jockii druce уверен, что на этой вечеринке музыку будет ставить Украина и ее армия, которая разобьет Путина, а также призвал украинцев не вступать в диалог с россиянами, ведь «рабы будут рабами».

Внимание, в треке присутствует ненормативная лексика

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