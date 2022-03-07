Блинкен: Я абсолютно уверен, что Украина победит 7.03.2022, 23:09

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Энтони Блинкен

Украинцы демонстрируют невероятное мужество.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в победе Украины в войне с РФ.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы, передает Укринформ.

"Видим эффект от помощи, которую мы смогли предоставить Украине, и мы продолжаем оказывать ее", - отметил глава Госдепартамента США.

В то же время он подчеркнул, что украинцы демонстрируют невероятное мужество и эффективность в противодействии агрессии РФ, которая изначально имела непропорционально большие силы, чем Украина, и до сих пор способна совершать ужасающие атаки против гражданских.

"Мы стремимся, чтобы это прекратилось как можно скорее, поэтому мы продолжим усиливать давление на Россию, поддерживать Украину", - подчеркнул Блинкен.

Он в очередной раз подчеркнул, что получение россиянами контроля над определенными городами в Украине не сможет гарантировать им успех.

"Этого не будет. Через неделю, месяц или дольше, я абсолютно уверен, что Украина победит", - подчеркнул госсекретарь США.

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