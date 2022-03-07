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В Житомире и Черняхове после авиаударов загорелись нефтебазы

  • 7.03.2022, 23:22
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В Житомире и Черняхове после авиаударов загорелись нефтебазы

Пострадавших нет.

Во время нанесения двух авиаударов в понедельник, 7 марта, российские оккупанты попали в нефтебазы в Житомире и поселке Черняхов. Предварительно, пострадавших или погибших нет.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает «Новое время».

Атака произошла около 20:00. В результате авиаудара в Житомире загорелись резервуары емкостью 10 м. куб. Всего на территории нефтебазы их 9. К тушению пожара привлекли 30 человек и 7 единиц техники ГСЧС. По состоянию на 21:30 его удалось локализовать.

В Черняхове загорелось два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. В 500-600 метрах расположены частные жилые дома, из которых эвакуировали людей. Ликвидируют пожар 24 человека, привлекли 5 единиц техники.

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