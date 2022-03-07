Земан наградит Зеленского высшей наградой Чехии 7.03.2022, 23:25

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Владимир Зеленский

Президент Украины показал мужество и храбрость.

Президент Чехии Милош Земан неожиданно объявил решение о награждении украинского президента Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на denik.cz, об этом Земан объявил во время состоявшегося 7 марта массового награждения.

"Президент (Владимир Зеленский) показал мужество и храбрость, оставшись в своей стране, несмотря на предложения об эвакуации", – объяснил свое решение Милош Земан. По его словам, Владимир Зеленский будет награжден высшей государственной наградой Чехии (вероятно, речь идет об ордене "Белого льва").

Следует отметить, что нынешнее награждение сопровождалось рядом скандалов. Оно должно было состояться в конце прошлого года, однако было перенесено по болезни Земана. На этот раз ряд награжденных сообщили, что не придут на церемонию из-за прежних пророссийских взглядов Милоша Земана.

Напомним, что Милош Земан долгое время считался самым дружелюбным к пути главы страны-члена ЕС. В частности, он предлагал Украине договориться с РФ о финансовой компенсации за аннексированный Крым.

Впрочем, несмотря на эти заявления, Земан осудил российское вторжение в Украину, заявив, что "таким образом Россия совершает преступление против мира".

Впоследствии Милош Земан выразил в поддержку новых санкций против РФ, а также подписал заявление лидеров ЕС, поддерживающих ускоренную процедуру принятия Украины в Евросоюз.

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