Глава Николаевской ОВА: Россияне бегают по области, как слепые котята 8.03.2022, 0:11

Виталий Ким

Деморализованные оккупанты дезертируют.

Николаев под контролем Украины, а оккупанты деморализованы, сообщил nv.ua глава областной военной администрации Виталий Ким.

«Дважды они пытались захватить международный гражданский аэропорт (не военный аэропорт Кульбакине) и мы их все же выбили. Знаем, что часть командования эвакуировалась, часть отошла, заняла оборону. Сейчас город находится под нашим контролем», — отметил Ким.

Среди гражданских есть погибшие и раненые, но точное количество пока неизвестно, добавил глава ОВА.

Он продолжил, что ему известны места нахождения оккупационных войск на территории области:

«Нет такой боевой задачи нападать, потому что можем потерять людей. Мы обороняемся. В обороне полегче. Силы противника гораздо больше, поэтому тяжело нападать. Я вижу, где они, но у них есть противовоздушная оборона и тяжелая техника — нам тяжело на них выходить. Поэтому, вижу, но нет средств и сил, чтобы их сокрушить. Если будут, то мы, конечно, это сделаем. У нас есть мотивация: мы на своей земле. Они демотивированы. Они ничего не умеют. Командиры бросают своих 18-летних, 20-летних юношей. Они здесь, как слепые котята, бегают по все области. Очень много среди россиян дезертирства: они понимают, что их используют как пушечное мясо. Они не хотят воевать. Видят, что здесь асфальт, освещение в селах все хорошо, и ничего нам помогать и им здесь не рады».

Также Ким считает, эвакуироваться из Николаева не стоит:

«Мое личное мнение, что у нас безопасно, но неудобно из-за того, что они стреляют. Не много жертв. Не нужно этого делать, но женщины могут уезжать: у нас открытая дорога, ходит муниципальный транспорт. <...> Но всех тех, кто может защищать наш город, я прошу оставаться и рядом со мной защищать город».

Территориальная оборона города Баштанка, близ Николаева, за 10 дней подбила уже три зенитно-ракетно-пушечных комплекса Панцырь-С, которые стоят по меньшей мере 15 млн долларов за единицу техники.

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