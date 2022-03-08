Британия, Канада и Нидерланды создали Международную группу поддержки Украины 8.03.2022, 0:12

Борис Джонсон

Джонсон объявил о дополнительной помощи.

Великобритания, Канада и Нидерланды создали Международную группу поддержки для помощи Украине. Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о предоставлении Киеву дополнительных $230 миллионов.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Там рассказали о «знаковом пакте солидарности» трех стран, цель которого — мобилизация практической и непрерывной поддержки Украины. Международная группа поддержки Украины — новая инициатива, объединяющая глобальных партнеров, который стремятся обеспечить мощную политическую, гуманитарную, экономическую и оборонную поддержку Киева на фоне полномасштабного вторжения РФ.

«Так как украинцы мужественно и упорно противостоят наступлению России, международное сообщество должно помогать их борьбе всеми возможными способами. Настал момент для друзей Украины создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонной военной поддержки, чтобы гарантировать поражение [диктатора РФ Владимира] Путина», — заявил Джонсон.

Он уточнил, что новая инициатива Британии, Канады и Нидерландов будет координировать усилия международного сообщества для предоставления помощи Украине и в будущем, поощряя другие страны присоединиться к ним.

We stand with Ukraine.



Сполучене Королівство стає разом з Україною.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l’Ukraine.



🇬🇧🇳🇱🇨🇦 for 🇺🇦 pic.twitter.com/NFtlVWYUSS — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

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