«Z означает звери» 10 8.03.2022, 8:17

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Постоянный представитель Украины при ООН выступил на экстренном заседании Совбеза ООН.

Буква Z, которой русские войска обозначают свою военную технику в Украине, означает «звери».

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Украине, передает «Укринформ».

Кислица напомнил, что в Заксенхаузене нацистской Германии был построен блок уничтожения с крематорием и газовой камерой, который эсэсовцы называли "Станция Z".

Также он подчеркнул, что Россия продолжает цинично пренебрегать нормами международного гуманитарного права, ее войска блокируют многочисленные попытки украинских властей эвакуировать мирное население гуманитарными коридорами, отказывают в доступе международных организаций для оказания помощи наиболее пострадавшим городам.

«Еще страшнее – российские войска открывают огонь по эвакуированным и машинам, обстреливают дороги, выделенные для гуманитарных коридоров», – отметил Кислица.

Во время заседания Совбеза, добавил постпред, «случился еще один ужасный пример пренебрежения Россией собственных обязательств по гуманитарным коридорам»: по имеющейся информации, РФ сорвала достигнутые договоренности по гуманитарным коридорам на завтрашний день.

8 марта - тринадцатый день полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня должен пройти третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

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