Госдеп потребовал от Лаврова прекратить врать 14 8.03.2022, 8:24

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Нед Прайс

фото: afp

Нед Прайс жестко ответил главе путинского МИД.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс обратил внимание на очередное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором тот пытался оправдать войну против Украины, назвав ее ложью.

Ответ на твит российского посольства в Британии с соответствующим заявлением

российского министра Прайс опубликовал в Twitter .

Лавров утверждал, что целью специальной военной операции России в Украине, по сути захватнической войны, является: "остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда".

На что Прайс ответил: "Это откровенная ложь. Российская спецоперация разжигает войну в Украине. Украина не хочет войны".

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля.

This is a flat out lie. Russia’s special military operation is instigating a war in Ukraine. Ukraine does not want a war. #StopTheLies pic.twitter.com/h31pWIJB7S — Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022

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