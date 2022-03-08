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Госдеп потребовал от Лаврова прекратить врать

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  • 8.03.2022, 8:24
  • 19,536
Госдеп потребовал от Лаврова прекратить врать
Нед Прайс
фото: afp

Нед Прайс жестко ответил главе путинского МИД.

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс обратил внимание на очередное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором тот пытался оправдать войну против Украины, назвав ее ложью.

Ответ на твит российского посольства в Британии с соответствующим заявлением

российского министра Прайс опубликовал в Twitter .

Лавров утверждал, что целью специальной военной операции России в Украине, по сути захватнической войны, является: "остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда".

На что Прайс ответил: "Это откровенная ложь. Российская спецоперация разжигает войну в Украине. Украина не хочет войны".

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля.

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