Госдеп потребовал от Лаврова прекратить врать

Госдеп потребовал от Лаврова прекратить врать14
- 8.03.2022, 8:24
- 19,536
Нед Прайс жестко ответил главе путинского МИД.
Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс обратил внимание на очередное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором тот пытался оправдать войну против Украины, назвав ее ложью.
Ответ на твит российского посольства в Британии с соответствующим заявлением
российского министра Прайс опубликовал в Twitter .
Лавров утверждал, что целью специальной военной операции России в Украине, по сути захватнической войны, является: "остановить любую войну, которая могла бы развернуться на территории Украины или могла бы начаться оттуда".
На что Прайс ответил: "Это откровенная ложь. Российская спецоперация разжигает войну в Украине. Украина не хочет войны".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля.
This is a flat out lie. Russia’s special military operation is instigating a war in Ukraine. Ukraine does not want a war. #StopTheLies pic.twitter.com/h31pWIJB7S— Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022