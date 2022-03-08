Что происходит на главных фронтах войны: утренняя сводка украинского Генштаба 8.03.2022, 8:28

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Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству.

В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно заняты российскими оккупантами, широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 06:00 Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает УНИАН.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенных рубежах.

На Северском направлении продолжается героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны города Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонительная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

На других направлениях продолжается стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

"В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно заняты российскими оккупантами широко фиксируются факты грабежей, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры", - сказано в сообщении.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом, после 24 февраля 2022 года, для влияния на местное население оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации, создано до 10 тактических групп психологической борьбы с заданиями, по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением Вооруженных Сил Украины. Кроме того, ФСБ создает там оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.

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