Доступный шенген: в какие посольства стоит, а в какие не стоит подаваться белорусам 8.03.2022, 8:33

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Война резко увеличила запрос белорусов на визы.

Нападение России на Украину резко увеличило запрос белорусов на визы — как туристические шенгенские, так и национальные. Сайт zerkalo.io рассказывает, где их можно сделать, сколько это будет стоить и какие условия.

Без Чехии, но с остальными странами

Начнем с неприятной новости. Туристические (С) и национальные (D) визы в Чехию вы не получите: с 5 марта правительство этой страны решило прекратить выдачу виз белорусам, а также перестало принимать и обрабатывать уже принятые заявления о разрешении на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Беларуси в Чехии. Такое решение приняли из-за причастности Беларуси к агрессии против Украины.

Исключением стала выдача виз в гуманитарных целях. Запрет также не касается заявок тех белорусов, кто уже имеет вид на жительство в Чехии.

Греция, Испания и Германия — оперативная запись

В визовом центре Греции в Минске принимают заявления на выдачу туристической и национальной визы. Чтобы записаться, необходимо зарегистрироваться на сайте центра. Утром 7 марта на сайте можно было найти свободные даты на 11 марта. Но документы отправляются в Москву, поэтому оперативно получить визу не выйдет.

Визовый центр Испании ведет запись на подачу документов на туристическую визу. Свободные места есть: 6 марта в телеграм-канале центра появилось сообщение, что можно записаться на 9-е. Но существует два органичения: необходимо иметь прививку вакциной, одобренной ВОЗ (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharma, Sinovac), а также ранее имевшуюся визу сроком не менее одного года, которая закончилась в 2019–2022 годах (до момента подачи документов на новую визу). Срок рассмотрения документов — 14 дней.

В посольстве Германии на момент подготовки материала подать заявление на туристический шенген можно было на 9 марта, на национальную визу — на 17 марта. Добавим, что это посольство также рассматривает ходатайства на шенгенскую визу с основной целью пребывания как в Германии, так и в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Австрии, Словении.

Литва: «Только в исключительных случаях»

На сайте литовского посольства сообщается, что по требованию Беларуси о сокращении до минимума дипломатического представительства Литвы в нашей стране «с 20 июля 2021 года визы в Беларуси будут выдаваться только в исключительных случаях — членам семей граждан Европейского Союза, а также гражданам Беларуси, обучающимся в литовских высших учебных заведениях и работающим на литовских предприятиях».

Таких людей отправляют в визовые центры Литвы. Они работают в Минске, Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве, Барановичах, Пинске и Лиде. Прием осуществляется по предварительной записи. Но при регистрации как на туристическую, так и на национальную визу появляется сообщение, что «в настоящее время нет свободных мест для записи».

Польша: «Настоятельно рекомендуем получать рабочие визы»

Свободные окна для записи в польский визовый центр появляются каждую среду. Но записаться таким образом могут лишь отдельные категории заявителей при подаче на национальную визу, в том числе гуманитарную и по программе «Poland. Business Harbour». При этом тем, у кого есть приглашения от резидентов Польши, ловить время по средам не нужно — они могут записаться по емэйлу в ускоренном порядке (но не во всех регионах). Подробности расписаны на сайте визового центра.

Оформить визы предлагают и посредники. Но на сайте одной из фирм указывается, что заявки на польские гуманитарные визы (они идут под категорией D) не принимаются до 10 марта. «Приносим извинения за задержку в ответах. Очень большая загрузка. Спасибо за понимание», — отмечается на сайте. Стоимость услуг этой фирмы — 135 рублей.

В другой фирме рассказывают о наличии гуманитарных виз, но отмечают: «Настоятельно рекомендуем записываться и получать рабочие польские визы. На них еще остались места на март 2022». В случае, если уже есть приглашение, человека обещают записать за 150 рублей, если нет — дороже.

Италия, Франция и Словакия: возможен туризм

С 1 марта начал работу визовый центр Италии в Минске. Для въезда на территорию Италии и получения туристической визы необходимо одно из условий: справка о вакцинации, справка о выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста. На сайте необходимо зарегистрироваться и заполнить форму, и лишь после этого можно будет выбрать время визита.

Также можно подать заявление на визу в посольство Словакии, заполнив для этого анкету. О каких-либо ограничениях на сайте не сообщается.

Можно записаться и на получение визы на сайте французского визового центра. Правда, ближайшая дата — 29 марта. Чуть больше повезло тем, у кого уже был французский многократный шенген категории С, истекший во время пандемии COVID-19 в 2020 или 2021 годах. Такие люди еще с 7 июня 2021-го могут подавать запрос на возобновление визы.

Латвия: запись в Витебске по телефону

Посольство Латвии в Беларуси на неопределенный срок прекратило выполнение консульских функций. Информация об этом появилась на его сайте. То есть оформить визу здесь нельзя.

При этом в Витебске с 1 марта заработал работает визовый центр этой страны, который оформляет туристические и национальные визы. Заявления принимаются исключительно в визовом центре по предварительной записи по телефону +375 17 388 75 55 от граждан, постоянно проживающих в Беларуси.

Эстония и Венгрия: визы — лишь отдельным категориям лиц

Эстонский визовый центр, выдающий также визы в Финляндию и Швецию, сообщил на своем сайте, что с 4 марта и до последующего уведомления не будет принимать документы на визы для туристических целей, посещения друзей, участия в спортивных и культурных мероприятиях. Запись возможна лишь для посещения родственников и по деловой причине.

Что касается Венгрии, то на сайте посольства необходимо заполнить паспортные данные, перейдя по ссылке. Запись как на туристическую, так и национальную визу есть на 22 марта. Но Венгрия принимает лишь заявления по поездкам, связанные с бизнесом, спортом, лечением, официальными и дипломатическими визитами. Причем только для срочных и чрезвычайных поездок и не позднее 14 дней до их начала.

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