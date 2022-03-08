«Путина отправили в ад» 6 8.03.2022, 8:40

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Стал известен популярный среди европейских политиков анекдот.

Дипломат, посол Украины при Европейском Союзе в 2010—2015 годах Константин Елисеев в эфире Радио НВ рассказал анекдот о российском диктаторе Владимире Путине, популярном среди политиков стран ЕС.

«Хороший знакомый из Европейского парламента прислал мне очень интересный анекдот, который сегодня очень популярен в европейских кругах, и очень показателен», — проанонсировал анекдот Елисеев.

***

Путина после смерти отправили в ад. Но поскольку у него было хорошее поведение, ему разрешили спуститься в Москву. Он спустился, прогулялся, зашел в московский бар, заказал рюмку водки и спрашивает бармена:

– Крым наш?

– Да, Крым наш, – ответил бармен.

- А Донбасс наш?

– Да, Донбасс наш.

— Ну, а Киев тоже наш?

– Конечно, тоже наш.

Путин с удовольствием выпил рюмку и потом говорит:

— А сколько я должен заплатить?

- 100 гривен.

***

«Логика в том, что все равно мы победим, потому что правда за нами, потому что мы сильнее, потому что за нами весь демократический мир. Давайте честно: Украина объединила европейские силы. Украина придала новое дыхание НАТО. Украина даже пробуждает Европейский Союз, поскольку сейчас в нем начались действительно дискуссии по поводу предоставления перспективы членства Украине. Думаю, что, с одной стороны, это очень хорошо. С другой стороны, очень досадно, что мы завоевываем это ценой трагических потерь тех героев, которые отдают жизнь не только за Украину, а за весь цивилизованный мир, в том числе и за НАТО, за ЕС. Поэтому наши партнеры должны это понимать», — добавил Елисеев.

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