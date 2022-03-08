Reuters: США готовы запретить импорт российской нефти без участия ЕС 3 8.03.2022, 8:43

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Конгресс готовит и приостановку торговых отношений с Беларусью.

США готовы запретить импорт российской нефти без участия союзников в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных источника. Пока же Вашингтон проводит переговоры с европейскими лидерами в надежде получить их поддержку такого решения.

Однако предполагается, что запрет введут только Соединенные Штаты. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия на сегодняшний день не готова прекратить импорт российской нефти.

Известно, что в Конгрессе идет работа над ускоренным принятием законодательства о запрете российского импорта. Руководители профильных комитетов уже достигли согласия. В частности, предусматривается "приостановка нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Беларусью".

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