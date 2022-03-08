Невзоров: Через пару-тройку месяцев проблемой России станет подбор нового названия для страны 18 8.03.2022, 9:17

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Александр Невзоров

Существующее станет несмываемым клеймом.

По всей вероятности, через пару-тройку месяцев сложнейшей проблемой России станет подбор нового названия для страны. Это будет непросто. Но существующее станет настолько страшным клеймом, что потребует, вероятно, замены, завил известный российский журналист Александр Невзоров.

Ни один диктатор мира не охранялся еще так мощно, как Путин. Тем не менее достаточно пару-тройку лет пожить в России, чтобы понять, что возможно все. И ничто не может быть полностью исключено. Самые безумные идеи материализуются, а самое немыслимое – свершается.

Что будет дальше? А дальше выяснится, что происходит в Украине. Что это и кому это все вообще нужно.

Будет ли Шойгу и дальше маниакально удобрять украинскую землю мальчишками и захламлять горелой техникой, или вся машина бойни заглохнет, сдуется, выпустит через щели и дыры весь патриотический пар, все стихнет, пройдут десятки минут, начнут откидываться люки еще целых танков и оттуда полезут головы и высоко поднятые руки незваных гостей?

По всей вероятности, это война всего одного-единственного человека, каким-то чертом переселившаяся из его головы в реальность.

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