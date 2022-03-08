Украинские истребители успешно уничтожают российские крылатые ракеты 2 8.03.2022, 9:23

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Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет, 52 боевых самолета и 69 вертолетов.

Украинская противовоздушная оборона успешно уничтожает российские крылатые ракеты в воздухе над мирными городами. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает liga.net.

"Сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они – призраки!" – сказано в сообщении.

В сводке уточняется, что за минувшие сутки в воздушном бою около Киева были уничтожены два вражеских истребителя. Третий – в этом же бою – сбили зенитные ракетные войска.

Успешно отработала ударная авиация – "штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники".

Также за минувшие сутки уничтожен вражеский вертолет и три истребителя.

"Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели", – подвели в ВС ВСУ итоги того, как украинская авиация закрывает небо.

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