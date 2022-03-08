Путин совершил четыре ошибки 18 8.03.2022, 10:07

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Россия уже находится в колоссальном проигрыше.

Независимо от того, как будет развиваться ситуация на фронтах, Россия уже в колоссальном проигрыше: ее экономика и государственные институты разрушены. Не факт, что и сам путинский режим долго продержится, констатируют политические аналитики, оценивая последствия военной кампании в Украине и западных санкций.

«Война проиграна. В этом нет никаких сомнений, — пишет в своем блоге политолог Кирилл Рогов. — Тот ущерб, который Путин сумел нанести российской экономике (в общем, неплохо себя чувствовавшей), удавалось в столь коротком периоде времени нанести своей стране вообще мало кому. Это как расстрелять себе ноги в упор из крупнокалиберного пулемета».

«Предпринимательские, общественные, окологосударственные, даже государственные проекты оказались разрушены в одночасье, — констатирует руководитель Института региональной политики, бывший чиновник красноярского правительства Булат Столяров. — Я хожу и в оцепенении смотрю на экс-псевдо-витрины того, чего уже почти нет, но создатели которых так много хорошего имели в виду, годы и десятилетия делая то, во что верят».

Эксперт Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов

Путин совершил четыре ошибки, решив начать военное вторжение, перечисляет Рогов:

— Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости.

— Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности.

— Ошибкой было представление о качестве российской армии.

— И главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы не нация.

На последнюю ошибку указывает и Пастухов: «Главная ошибка Путина состоит в том, что он был уверен, что украинцы НЕ будут воевать».

«Если ещё кто не понял, это полный конец. Режим умер, просто тело еще не вынесли», — заключает Пастухов.

Впрочем, есть и сценарий, при котором Путин не теряет власть, считает Рогов, но «Россия превращается в такую ирано-туркмению: бедную автаркию, отгороженную «железным занавесом» и репрессивную по отношению к собственному населению».

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