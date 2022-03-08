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В России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес

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  • 8.03.2022, 10:17
  • 11,866
В России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес

Из-за санкций у граждан РФ теперь огромные проблемы с покупкой доллара.

В России рекордно выросла стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины и достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

При этом наблюдается дефицит валюты, по состоянию на утро 8 марта в России открылись не все обменники, часть из них пустые. Из-за санкций в РФ теперь проблемы с покупкой доллара.

Напомним, одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России. Он ожидается в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам с погашением в 2023 и 2043 годах.

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