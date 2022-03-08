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После встречи с «Черными запорожцами» от врага остались только черные пятна

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  • 8.03.2022, 10:21
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После встречи с «Черными запорожцами» от врага остались только черные пятна

Украинские воины мастерски уничтожают оккупантов и их технику.

Кадры ответного удара по колонне оккупантов показали в отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Соответствующее сообщение военные 8 марта опубликовали на своей фейсбук-странице, передает 24tv.ua.

"Черные пятна на дороге – уничтоженная техника врага. 72 ОМБр так поступит с каждым, кто вторгается на украинскую землю. Слава Украине", – говорится в их сообщении.

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