После встречи с «Черными запорожцами» от врага остались только черные пятна 4 8.03.2022, 10:21

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Украинские воины мастерски уничтожают оккупантов и их технику.

Кадры ответного удара по колонне оккупантов показали в отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Соответствующее сообщение военные 8 марта опубликовали на своей фейсбук-странице, передает 24tv.ua.

"Черные пятна на дороге – уничтоженная техника врага. 72 ОМБр так поступит с каждым, кто вторгается на украинскую землю. Слава Украине", – говорится в их сообщении.

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