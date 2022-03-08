«Территория, присущая Японии»: в Токио сделали заявление о Курилах 10 8.03.2022, 10:37

5,866

Острова были незаконно оккупированы Россией в 1945-м.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».

Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.

«Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», — заявил премьер-министр Японии.

Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.

Для Токио эти острова — Северные территории — являются предметом давнего спора с Москвой. Россия оккупировала японские земли в 1945 году после Второй мировой и удерживает их под своим контролем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».