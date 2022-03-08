Политолог: Война для России все равно проиграна – бесславно и позорно 14 8.03.2022, 10:58

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Причина поражения – неверный расчет, epic fail.

Война для России проиграна. В этом нет никаких сомнений, пишет российский политолог Кирилл Рогов:

– Даже если представить себе невозможное: что Зеленский и вся Украина сдаются послезавтра, приняв все условия Путина, а тряпичный Янукович становится президентом в Киеве, даже в этом случае русские уходят оттуда через полгода – год. Бесславно и позорно. И война все равно проиграна.

Тот ущерб, который Путин сумел нанести российской экономике (в общем, неплохо себя чувствовавшей), удавалось в столь коротком периоде времени нанести своей стране вообще мало кому. Да, собственно, я пока никого и не могу вспомнить. Это как расстрелять себе ноги в упор из крупнокалиберного пулемета. Назло тетке. Чтоб больше не запрещала сморкаться в занавеску.

Причина поражения – неверный расчет, epic fail. Ошибкой было представление о нежелании Запада противостоять агрессии, о его вялости, жадности и расколотости.

Ошибкой было представление о самодостаточности российской экономики, ее защищенности. Ошибкой было представление о качестве российской армии.

И главной ошибкой было представление, что Украина это failed state, а украинцы не нация. Четыре ошибки при принятии одного решения – это много.

На сегодня можно представить себе три базовых сценария будущего.

Чтобы избежать поражения, Путин применяет тактическое ядерное оружие против Украины. Риторически это будет, как всегда, оформлено ссылкой на «американский прецедент»: мол, они, чтобы закончить войну с Японией, сделали это, и вот мы тоже сделали это, чтобы закончить войну.

Этот вариант выводит нас (может быть, не сразу) на совсем страшные сценарии третьей мировой войны с использованием стратегического ядерного арсенала.

Российские войска вынуждены уйти с территории Украины, поражение очевидно, экономика России разрушена, Путин теряет власть.

Российские войска уходят с территории Украины, российским телезрителям показывают «восстанавливающийся Донбасс», который расширил свою территорию и теперь «дети в Донецке могут спать спокойно». Путин не теряет власть, а Россия превращается в такую ирано-туркмению: бедную автаркию, отгороженную «железным занавесом» и репрессивную по

В каждом из вариантов много развилок и неопределенностей. Но я не вижу четвертого базового сценария. Россия проиграла эту несправедливую, безумную войну, у которой просто не было никакого повода. Это может стать очевидным не сразу, но это уже случилось.

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