«В этом году с продажами как-то не очень» 7 8.03.2022, 11:07

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Что с ценами на цветы в Беларуси к 8 Марта?

Если вы устали от плохих новостей, то есть и хорошие: цветов у нас хватает. Нас не коснулись сложности с поставками из-за границы, хотя в России уже заговорили об этой проблеме. Журналисты onliner.by прошлись по цветочным лавкам 7 марта, посмотрели на новые цены и узнали у продавцов, как идут продажи в этом году.

За три недели розы на вокзале подорожали на 50—80 копеек

В переходе на вокзале особого ажиотажа утром 7 марта мы не заметили. Продавцы пояснили, что усиленного потока покупателей не было и на выходных, 5—6-го числа, зато 4 марта стояли очереди. В последний день перед большими выходными мужчины приходили и брали розы пачками, чтобы поздравить женщин-коллег. Если все будет хорошо, высокие продажи будут еще и 8 марта.

— У нас 3—4 марта, когда были поздравления на предприятиях, люди приходили и брали по 20, по 30, по 40 букетов. Только букеты стали меньше. Если раньше брали букеты, в которых по семь роз, то теперь чаще по три, по пять.

— Вам не мешают продавцы тюльпанов, которые приехали к праздникам? Все же конкуренция возрастает.

— Мы к ним привыкли, они же тут каждый год. У нас розы, у них тюльпаны — мы не конкуренты. В этом плане все нормально.

— Цветы как-нибудь подорожали перед 8 Марта?

— Незначительно, копеек на 20.

Примерно такую же фразу мы слышали три недели назад, 14 февраля: что цветы подорожали на 20—30 копеек. Но фотографии говорят о другом. Роза длиной 30 сантиметров стоила 1,9 рубля, теперь обойдется в 2,4 рубля (разница — 50 копеек). Роза длиной 70 сантиментов продавалась по 3,2 рубля, теперь — по 4 ровно (плюс 80 копеек). Цены на тюльпаны не поменялись, но в переходе их практически нет.

…и три недели назад, 14 февраля 2022 года

Цены на цветы 7 марта 2022 года…

…и три недели назад, 14 февраля 2022 года

Цены на цветы 7 марта 2022 года…

…а 14 февраля такие отдавали на 80 копеек дешевле

7 марта 60-сантиметровые розы стоили по 3,7 рубля…

…а 14 февраля такие отдавали на 80 копеек дешевле

7 марта 60-сантиметровые розы стоили по 3,7 рубля…

Кроме роз, в переходе можно купить герберы (6 рублей 9 копеек), хризантемы (9 рублей 14 копеек), гипсофилы (6 рублей), лилии (почти 30 рублей). Готовые букеты стоят в среднем 30—40 рублей.

— Герберы у нас даже подешевели, но их осталось мало. Они из Голландии, это остатки роскоши (на витрине две штуки. — Прим. Onlíner). Мы слышали, что поставок цветов из Голландии пока не будет. Ходят слухи, что фуры, которые шли через Украину, перестанут ездить к нам. Это рассказали знакомые из коммерческих магазинов.

Цены на тюльпаны в палатках за год не изменились

За год цены на товары и услуги выросли примерно на 10%, но это не коснулось тюльпанов в палатках — на вокзале их отдают по 2—3 рубля в зависимости от длины стебля, как и год назад.

— Почему цены за год не поменялись? — спрашиваем у продавца.

— А вы видели, какая здесь конкуренция?

— В прошлом году 7—8 марта тюльпаны продавались хорошо, а в этом с продажами как-то не очень, — рассказала продавец Алина. — В том году мы продавали большие букеты по 51 цветку, а в этом у меня пока не брали букет больше чем на 15 тюльпанов.

Анна, которая продает тюльпаны по соседству (и мимозы по 2—4 рубля), соглашается: в этом году спрос не такой.

— Обычно мы приезжали в пятницу, к воскресенью все продавали, а тут попались очень длинные выходные, и мы до сих пор стоим. Сейчас люди берут цветы по 5—9 штучек, а в том году брали во-о-от такие, — Анна обнимает огромный невидимый букет. — Надеемся, что 8-го еще люди будут брать цветы.

Тюльпаны, которые продаются по 2,5 рубля в районах, еще 5—6 марта стоили по 3. Видимо, во второй половине дня 8 марта они подешевеют еще сильнее, когда станет меньше покупателей: «В прошлом году цветы продавались до трех часов, а дальше — все».

Что с импортом?

Мы вернулись в магазин «Куница», где были 14 февраля. Здесь продают цветы из Голландии и Кении. Говорят, проблем с поставками не ощутили, выбор у поставщиков большой, но отметили небольшой спад в количестве заказов.

Ценник на цветы здесь такой: кустовая роза — 18 рублей, французская — 12, одноголовая — 9; эустома — 9, альстромерия — 8, скиммия — 12, гиперикум — 9, гвоздика — 8.

— Мы пока стараемся сдерживать цены. Ввиду курса они в любом случае изменятся, но у нас основные цветы сколько стоили, столько и стоят.

Большие букеты здесь продаются в среднем по 100 рублей

В Kava i Kvetki сказали примерно о том же: проблем с поставками цветов не заметили, закупочные цены выросли из-за курса доллара.

— Говорят, сейчас тяжелее купить голландские цветы. Вы не столкнулись с проблемой?

— Их не тяжелее купить, но они стоят очень дорого, — сказали нам в магазине.

Здесь тоже слышали, что могут быть перебои с поставками, но пока витрина заполнена цветами из Голландии, еще есть тюльпаны из Польши.

Кое-что подорожало из-за курса доллара: например, кустовая роза стоит 12,5 рубля (три недели назад была по 11), эустома — 17,90 (была по 12). Некоторые цветы не поменялись в цене: нарциссы как стоили 2,5 рубля, так и стоят. Альстромерия сейчас продается по 8,9 рубля, маленькие герберы — по 6,9, подсолнухи — по 12,5.

В прошлый раз, три недели назад, нам говорили, что половина цветов здесь — это экзотика, которую сложно достать («У нас есть цветы, за которые магазины дерутся на складе»). С тех пор ситуация изменилась.

— Сейчас нет проблем с выбором, потому что многие магазины отказываются от цветов.

Здесь тоже заметили снижение продаж, но не связывают это с ценами.

— У людей нет настроения, мы это чувствуем.

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