Пленный российский солдат: Мы спрятались в кустах, два дня ели свои сухпаи

Пленный российский солдат: Мы спрятались в кустах, два дня ели свои сухпаи16
- 8.03.2022, 11:23
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Военный РФ рассказал, как его сослуживцы бросают свою технику и сдаются гражданским украинцам.
Допрос еще одного пленного солдата РФ показал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Мы отстали от колонны. Запрятались в кустах. Два дня ели свои сухпаи…
А потом пришли ваши вооруженные гражданские и сказали: либо сдавайтесь, либо мы вас убьём.
Поэтому мы бросили свои вещи, свою технику… И вот мы здесь в плену», — рассказал механик-водитель Анатолий Телегин из 1-го мотострелковый полка армии РФ.
«Мощнейшая армия на континенте», — прокомментировал Антон Геращенко.