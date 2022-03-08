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Пленный российский солдат: Мы спрятались в кустах, два дня ели свои сухпаи

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  • 8.03.2022, 11:23
  • 10,450
Пленный российский солдат: Мы спрятались в кустах, два дня ели свои сухпаи

Военный РФ рассказал, как его сослуживцы бросают свою технику и сдаются гражданским украинцам.

Допрос еще одного пленного солдата РФ показал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Мы отстали от колонны. Запрятались в кустах. Два дня ели свои сухпаи…

А потом пришли ваши вооруженные гражданские и сказали: либо сдавайтесь, либо мы вас убьём.

Поэтому мы бросили свои вещи, свою технику… И вот мы здесь в плену», — рассказал механик-водитель Анатолий Телегин из 1-го мотострелковый полка армии РФ.

«Мощнейшая армия на континенте», — прокомментировал Антон Геращенко.

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