Украинский политтехнолог: Насколько я понимаю, белорусы просто отказались ехать и стрелять 8 8.03.2022, 11:30

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Солдаты не хотят воевать.

Украинский политтехнолог Михаил Шейтельман, который находится в эти дни в Киеве, разъяснил несколько важных на сегодняшний день вопросов, в том числе и об участии белорусской армии в войне.

О наступлении на Киев

— Никакого штурма Киева в ближайшие дни быть просто не может в силу технических причин, — заявил политтехнолог в эфире канала «И Грянул Грэм». — Чтобы провести штурм Киева, нужно иметь группу на подходе к Киеву. Такой группы не существует. Но Россия пытается ее сформировать на подступах к Киеву, на расстоянии в 30 км от столицы, где сегодня идут тяжелые бои.

Там создан россиянами плацдарм, и они туда пытаются подтягивать бронетранспортеры, танки, горючее, снаряды. Это не так просто. В общей сложности там пытаются собрать «кулак» — до 10 тысяч солдат. На то, чтобы это собрать, уйдет еще несколько дней, даже если получится.

При этом не нужно путать Киев и Киевскую область. Когда говорят «танки в Киеве», это не в Киеве, а в Киевской области. Там действительно русские танки, но они там с первого дня.

Но даже если 10 тысяч русских солдат прибудут в Киев, то для украинской армии это работы на 3-5 дней. Это не будет Харьков, потому что сюда не достают системы залпового огня. Киев —большой город, его невозможно уничтожить бомбардировщиками. В пригородах Киева действительно страшные вещи, особенно в городе Ирпень, который сегодня становится местом ужасной катастрофы наряду с Харьковом и Мариуполем.

Об изменившейся риторике Кремля

— Их риторика действительно меняется. Поскольку Россия проиграла этот этап войны. Подчеркну, что только этап, а не войну. Уничтожается техника, убито и ранено уже больше 20% всей живой силы противника, сконцентрированной вокруг Украины. Все исчисляется уже десятками процентов.

Это означает, что атака уже захлебнулась. Этих сил не хватило. Взять Киев такими силами, как 10-20 тысяч человек, невозможно. Поэтому ни о какой военной победе для России речь больше не идет.

Соответственно, русские сейчас должны приползать на коленях и просить прощение, но они этого делать не будут. Они будут делать вид, сохранять лицо.

Вот сейчас отказались от этого, потом еще от чего-то, еще от чего-то. Ну, а потом скажут, что просто выводят войска. Просто так.

Потому что требования Украины не изменились. Оно одно — вывести войска полностью со всей территории Украины. Дело в том, что ничем другим Россия не способна обеспечить безопасность.

Если сегодня Украина согласится оставить хоть какие-то войска России на своей территории и прекратить огонь, то русские тут же начнут затягивать на эти территории системы залпового огня, чтобы уничтожать мирные города. Этого Украина допустить не может.

Поэтому российские войска будут преследовать до последнего метра. Украина пока не требует репарации, не требует выдать военных преступников. Это сделает Запад при помощи санкций.

К счастью, украинская армия продержалась уже 13 суток! И положение дел полностью изменилось. Первые два дня, когда Путин говорил, мы хотим это и это, Запад еще готов был это обсуждать. Даже Зеленский, если вспомнить, в первый день говорил, что мы готовы обсуждать нейтральный статус, если получим гарантии безопасности.

Сегодня все изменилось. Никакого нейтрального статуса быть не может. Сегодня гарантировать безопасность Украины может только Украина.

Сегодня у нас очень популярным стал тезис: русские просчитались в том, что думали, что в Украине нет армии, а, оказалось, что Украина — это и есть армия. Сегодня в армии Украины примерно 35 миллионов человек, которые в разных видах за нее воюют.

Об участии Беларуси

— У меня есть только косвенные сведения от разных людей. Сведения о том, что когда зашли какие-то первые белорусские танки, они сразу выключили двигатели и не стали двигаться вперед. Понятно, что когда они на территории Беларуси, то решение принимает Генштаб, а когда они заходят на территорию Украины, то командир подразделения решает, ехать дальше, стрелять или нет.

И, насколько я понимаю, они просто отказались дальше ехать и стрелять.

Отбыли формально, заехали, постояли, пожгли солярку и уехали. Российские солдаты сейчас тоже уже, кстати, сливают солярку специально, бросают свои танки и уходят. Но белорусы это делают массово. Поэтому российские войска перестали их пытаться использовать.

Является ли это приказом Лукашенко или же это инициатива отдельных военных, — это мы узнаем потом. Даже санкции, которые вводит Запад против России, это санкции на уничтожение.

Но против белорусов таких санкций нет. То есть белорусы пока не считаются такими изгоями в мире, как россияне. Видимо, потому что так показала себя белорусская армия.

Я думаю, потому что она более народная. Она построена на солдатах-срочниках. К тому же в нее берут всех выпускников университетов. В каком-то смысле это элита нации. Это образованные люди, в том числе и солдаты многие образованные. Совершенно другой уровень человеческого потенциала в белоруской армии. Именно поэтому она так себя и ведет.

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