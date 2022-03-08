«Вы ударили соседа ножом в спину» 8.03.2022, 11:58

США признали режим Лукашенко соучастником российской агрессии против Украины.

Европейский союз и США выступили с заявлениями о российской войне в Украине на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 7 марта, сообщает «Радыё Свабода».

В заявлении Европейского Союза российское нападение на Украину, инициированное Путиным, называется «наибольшей военной агрессией в Европе после Второй мировой войны»:

«Евросоюз решительно осуждает умышленное, ничем не спровоцированное, неоправданное и жестокое вторжение в независимое и суверенное государство, и мы в ужасе от разрушительных последствий, которые продолжают разворачиваться»,— говорится в заявлении.

«Россия при участии режима Лукашенко в Беларуси в качестве соагрессора несет полную ответственность за гибель людей, ранения и разрушения... Мы также повторяем наш призыв к Беларуси не позволять российской агрессии и выполнять свои международные обязательства».

С аналогичным заявлением в адрес Беларуси выступил и посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, которого цитирует «Голос Америки».

Как подчеркнул Майкл Карпентер, территория Беларуси была использована как плацдарм для нападения на соседнюю страну.

Карпентер, выступая в понедельник на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, подчеркнул, что «это ложь, будто США подтвердили отсутствие белорусских войск в Украине».

Обращаясь к представителю Беларуси в ОБСЕ, Майкл Карпентер сказал:

«Вы ударили соседа ножом в спину. Не пытайтесь здесь даже оправдать этот факт. Вы соучастник агрессии, ваша территория была использована как плацдарм для жестокого, варварского нападения на соседнее государство, и вы несете за это ответственность».

5 марта министры иностранных дел «Большой семерки» обнародовали заявление, в котором отмечается, что «российская агрессия произошла при попустительстве Беларуси».

Ранее Белый дом объявил о введении дополнительных санкций против России и ее союзницы в войне против Украины, Беларуси, в том числе о расширении мер экспортного контроля, направленных против нефтеперерабатывающей промышленности и организаций, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы.

Евросоюз также согласовал очередной пакет экономических санкций против минского режима. Они будут включать дополнительные ограничения в торговле товарами, используемыми для производства табачных изделий, минерального топлива, битумных веществ и газообразных углеводородных продуктов, калийных продуктов, изделий из древесины, цемента, железа и стали, а также резиновых изделий. Евросоюз намерен также расширить ряд ранее введенных ограничений.

О закрытии всех своих программ в Беларуси объявил и Всемирный банк.

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