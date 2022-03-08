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«Деморализованные российские воины выбирают для себя лучший вариант – сдаться украинскому фермеру с вилами»

  • 8.03.2022, 12:28
  • 8,230
«Деморализованные российские воины выбирают для себя лучший вариант – сдаться украинскому фермеру с вилами»

Новая партия пленных РФ рассказали о преступлениях российской армии и призвала других не ехать в Украину.

Вооруженные Силы Украины не только героически отстаивают украинские позиции, но захватывают в плен российских захватчиков. Двое из них рассказал о военных преступлениях РФ и попросил своих коллег ни за что не ехать в Украину.

Об этом со ссылкой на ВСУ сообщает 24tv.ua.

Сотрудники СБУ подчеркнули, что "одна из лучших армий мира" от Путина сейчас скрывается в украинских лесах и селах. Оккупанты массово убегают и сдаются в плен.

"Деморализованные российские воины выбирают для себя лучший вариант – сдаться украинскому фермеру с вилами, чем продолжать бессодержательную войну с Украиной", – говорят в СБУ.

Пленный россиянин рассказал о военных преступлениях своей армии, в частности убийствах и ограблениях мирного населения.

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