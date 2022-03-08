Один из богатейших россиян выступил против войны с Украиной 17 8.03.2022, 12:40

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Владимир Лисин

Ранее с подобными обращениями выступили миллиардеры Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алексей Мордашов.

Совладелец российской горно-металлургической группы НЛМК Владимир Лисин назвал смерти в Украине — трагедией. И призвал к мирному дипломатическому решению, сообщает nv.ua.

Владимир Лисин, председатель совета директоров и основной владелец горно-металлургической группы НЛМК (Россия) через через страницы группы в соцсетях обратился к сотрудникам компании.

«В первую очередь, я хотел бы выразить глубочайшее сочувствие всем жертвам вооруженного конфликта в Украине, семьям и родственникам погибших. Потерянные жизни всегда огромная трагедия, которую невозможно оправдать», — такими словами начинается обращение Лисина. Отметим, что в РФ запрещено называть события в Украине войной. Но при этом совладелец НЛМК и не назвал их «спецоперацией».

Он убежден, что мирное дипломатическое разрешение всегда предпочтительнее применения силы. Лисин напомнил, что производственные мощности НЛМК расположены на трех континентах.

«В условиях этих событий наша компания сталкивается с серьезными изменениями в операционной среде», — написал Лисин. Он признает, что ситуация продолжает стремительно развиваться. И что нужно адаптировать бизнес НЛМК к новым условиям.

В частности, выполнять обязательства перед клиентами, сохранять рабочие места и т. д. «Разрабатываем пакет мер поддержки для наших сотрудников», — указал Лисин.

Ранее с подобными обращениями уже выступили российские миллиардеры Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алексей Мордашов.

В рейтинге российского Forbes Владимир Лисин в 2021 году занимал третье место среди богатейших граждан России с состоянием $26,2 млрд.

6 марта 2022 года сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте российских горно-металлургических компаний: Северсталь, НЛМК, Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, Металлоинвест, Норильский никель, ВСМПО-Ависма.

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