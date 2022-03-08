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Зеленский: Впервые со времен нацистов в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок

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  • 8.03.2022, 13:22
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Зеленский: Впервые со времен нацистов в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок
Владимир Зеленский

Российские оккупанты заблокировали город и изнуряют его.

В ходе войны России против Украины в Мариуполе от обезвоживания умер ребенок. Российские оккупанты заблокировали город и изнуряют его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мариуполь - мирный и трудовой город без какой-либо внутренней злобы. Его окружили, заблокировали, специально изнуряют и пытают, оккупанты сознательно отключают связь… В Мариуполе, наверное, впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок… От обезвоживания умер ребенок в 2022 году", - отметил Зеленский.

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