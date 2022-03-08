Самоликвидация 7 Максим Авербух

8.03.2022, 13:26

13,548

Российская экономика летит в бездну.

1. Складская отрасль, сдача в аренду офисов и торговых площадей, перевозка импорта, продажа импорта - все летит в бездну. Помимо "закрытия" ЕС гигантская девальвация рубля делает для россиян недоступной значительную часть импорта.

Банковская отрасль, шире - финтех, также существенно сокращаются и огосударствляются (еще больше).

Авиация - вообще непонятно. Без запчастей и техобслуживания через год на Эйрбасах и Боингах (90% авиапарка) летать будет еще страшнее чем сейчас на "Суперджетах" - в которых, кстати, 70% импортных узлов и комплектующих. Т.е. таже проблема, что и у Боингов.

2. Ипотека под 20% годовых - скукоживается в разы, схлопывается ипотека - сильно сокращается жилищное строительство и по цепочке - связанные с ним отрасли.

3. Китай - если еще сможет (если что, у него под ударом $1.025трлн в год экспорта в ЕС и США и почти $2 трлн лежащих в долларе и евро ЗВР) - замещает 27 стран ЕС и теперь один, монопольно, покупает у России более 50% ее экспорта и поставляет ей более 50% ее импорта. Включая промежуточные товары - т.е. по щелчку пальцев в Пекине любая отрасль российской промышленности может быть уничтожена.

В такой ситуации за все он, конечно, платит юанями. И покупает нефть, газ и пр. с огромной скидкой к мировой цене.

4. Огромные деньги, залезая в долги все к тому же Китаю, потому что а. своих не хватает б. больше в долг никто не даст, Россия тратит на разворот потоков газа и нефти с нефтепродуктами из Европы в Китай - только для газа это около $250млрд.

В случае невозврата долга в срок Китай, напомню, любит брать территорией.

5. Инвестиции только в импортозамещение, в целом инвестпроцесс в экономике существенно, возможно, в разы (в реальном исчислении) сокращается. В лучшем случае китайский бизнес использует Россию как резервуар дешевого труда, переносит сюда грязные и трудоемкие пр-ва. Т.е. Россия становится для Китая тем, чем сам Китай является для развитых стран.

Можете дополнять.

Максим Авербух, Facebook

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