Пролукашенковского депутата Верховной Рады задержали при попытке выехать в Польшу

Пролукашенковского депутата Верховной Рады задержали при попытке выехать в Польшу16
- 8.03.2022, 13:29
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Сотрудники СБУ доставили его в Киев.
В Украине задержали депутата Верховной Рады Евгения Шевченко, сообщает УНИАН. Это произошло, когда депутат пытался выехать в Польшу.
По предварительной информации, сотрудники СБУ доставили его в Киев.
Шевченко неоднократно восхищался Александром Лукашенко и часто ездил к нему. Украинский нардеп охотно участвовал в пропагандистских сюжетах.
В мае 2021-го Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". В декабре того же года сообщалось, что СБУ начала на него уголовное дело, подозревая в государственной измене.