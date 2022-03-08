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Пролукашенковского депутата Верховной Рады задержали при попытке выехать в Польшу

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  • 8.03.2022, 13:29
  • 14,320
Пролукашенковского депутата Верховной Рады задержали при попытке выехать в Польшу

Сотрудники СБУ доставили его в Киев.

В Украине задержали депутата Верховной Рады Евгения Шевченко, сообщает УНИАН. Это произошло, когда депутат пытался выехать в Польшу.

По предварительной информации, сотрудники СБУ доставили его в Киев.

Шевченко неоднократно восхищался Александром Лукашенко и часто ездил к нему. Украинский нардеп охотно участвовал в пропагандистских сюжетах.

В мае 2021-го Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". В декабре того же года сообщалось, что СБУ начала на него уголовное дело, подозревая в государственной измене.

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