«Телефоны у солдат собрать у всех, догола их раздевайте!» 12 8.03.2022, 13:59

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Перехвачен разговор об отказе российских военных воевать с Украиной.

Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры российских оккупантов, передает УНИАН.

В этот раз в сети появилась запись разговора солдата РФ, который рассказывал, что многие его сослуживцы отказываются воевать с Украиной.

Мужчина, который был на другом конце провода, сказал отбирать у всех телефоны. Вероятно, это нужно для того, чтобы не понимали, что на самом деле происходит и не могли с кем-то поговорить.

"Телефоны у них собрать у всех, догола их раздевайте", - сказал один из оккупантов.

Оккупант также рассказал по телефону, что из 54 человек 39 хотят вернуться назад в РФ.

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