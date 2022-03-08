Нефтегазовый гигант Shell объявил об отказе от российских нефти и газа 2 8.03.2022, 14:09

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Уходить с российского рынка компания планирует поэтапно.

Нефтегазовый британско-нидерландский гигиант Shell 8 марта 2022 года объявил о своем намерении поэтапно выйти из участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ (СПГ), в соответствии с новыми указаниями правительств своих стран.

Об этом пишет Globe Newswire.

В частности сообщается, что в качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Также компания закроет свои автозаправочные станции и производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

"Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы приносим извинения. Как мы уже говорили, мы будем направлять прибыль от ограниченных оставшихся объемов российской нефти, которую мы будем перерабатывать, в специальный фонд. Мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и с гуманитарными агентствами в ближайшие дни и недели, чтобы определить, куда лучше всего направить деньги из этого фонда, чтобы смягчить ужасные последствия, которые эта война имеет для народа Украины", – сказал генеральный директор Shell Бен ван Берден.

"Наши действия до сих пор основывались на непрерывных дискуссиях с правительствами о необходимости высвободить общество из российских энергетических потоков, сохранив при этом энергоснабжение. Сегодняшние угрозы остановить трубопроводные потоки в Европу еще раз иллюстрируют трудный выбор и потенциальные последствия, с которыми мы сталкиваемся, когда пытаемся это сделать. После заявлений правительства на этой неделе я хочу четко изложить нашу позицию", – заявил он.

В частности, компания намерена применить такие меры, если от правительств стран не последует других указаний:

Немедленно прекратити покупать российскую нефть на спотовом рынке и не продлевать срочные контракты.

В то же время, в тесном сотрудничестве с правительствами, компания меняет цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить российские объемы. Сделать это хотят как можно быстрее, но физическое местоположение и наличие альтернатив означают, что это может занять несколько недель и приведет к снижению производительности на некоторых нефтеперерабатывающих заводах компании.

Компания закроет свои СТО, производства авиатоплива и смазочных материалов в России. Процесс начнется немедленно.

Компания начинает поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Компания признает, что это сложная задача. Изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени.

"Эти социальные проблемы подчеркивают дилемму между оказанием давления на российское правительство в связи с его зверствами на Украине и обеспечением стабильных и надежных поставок энергоносителей по всей Европе", – сказал ван Берден. – "Но, в конечном счете, правительства должны принимать решения о невероятно сложных компромиссах, на которые приходится идти во время войны в Украине. Мы продолжим работать с ними, чтобы помочь справиться с потенциальными последствиями для безопасности энергоснабжения, особенно в Европе".

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