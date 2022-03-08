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«Байрактар» расправился с российскими танками Т-80

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  • 8.03.2022, 14:12
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«Байрактар» расправился с российскими танками Т-80

За несколько минут цель была уничтожена ракетой с высоты около двух километров.

128-я отдельная горно-штурмовая бригада Украины задействует "Байрактары". Одно из успешных поражений этим дроном вражеского танкового взвода произошло 7 марта, передает УНИАН.

Попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т- 80, которые обстреливали украинские позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому дрон подняли в воздух - и за несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.

Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов с помощью ударного беспилотника Bayraktar.

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