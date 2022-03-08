«Байрактар» расправился с российскими танками Т-80

«Байрактар» расправился с российскими танками Т-8010
- 8.03.2022, 14:12
- 18,442
За несколько минут цель была уничтожена ракетой с высоты около двух километров.
128-я отдельная горно-штурмовая бригада Украины задействует "Байрактары". Одно из успешных поражений этим дроном вражеского танкового взвода произошло 7 марта, передает УНИАН.
Попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т- 80, которые обстреливали украинские позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому дрон подняли в воздух - и за несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.
Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов с помощью ударного беспилотника Bayraktar.