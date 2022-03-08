Белорусская биатлонистка Анна Сола решила не участвовать в Кубке и чемпионате России 8 8.03.2022, 14:15

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Ранее от участия в этих соревнованиях отказалась Динара Алимбекова.

Белорусская биатлонистка Анна Сола объявила о досрочном завершении сезона. Как пишет «Прессбол», спортсменка отказалась участвовать в марте и начале апреля в Кубке и чемпионате России. Эти турниры пройдут в Уфе и Тюмени.

Ранее от участия в этих соревнованиях отказалась Динара Алимбекова.

С 24 февраля Россия ведет войну против Украины, в том числе с территории Беларуси. В ответ на это международный биатлонный союз (IBU) сперва решил допускать белорусских и российских спортсменов к участию в международных турнирах без государственной символики, а потом бессрочно дисквалифицировал их.

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