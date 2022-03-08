Российские пилоты массово отказываются бомбить Украину, в бой отправляют курсантов 13 8.03.2022, 14:31

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Курсанты слабо справляются с управлением летательными аппаратами.

Из-за упаднических настроений среди личного состава ВКС РФ руководство российской армии решило привлекать курсантов для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко Telegram-канале.

"По имеющейся информации, среди личного состава ВКС РФ наблюдаются упаднические настроения. Большинство пилотов из РФ отказываются совершать боевые вылеты и бомбить украинские мирные города! Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолетов). Руководством армии РФ было принято решение привлекать курсантов летных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины!" – отметил он.

По его словам, судя по радиоперехватам, у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.

"Последний козырь из рукава или все таки паника у бункерного? Пытается шапками закидать? Жители России, неужели вы до сих пор можете это терпеть? Ваших сыновей кидают на убой, а вы спокойно сидите дома и верите пропаганде! Снимайте розовые очки и выходите на улицы! Покажите Путину, что ваши дети не пушечное мясо", – призвал Геращенко.

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