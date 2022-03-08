«Пламенный» привет: украинские военные уничтожили колонну техники РФ в Киевской области 7 8.03.2022, 14:53

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Техника была отмечена знаком V.

В Киевской области была уничтожена еще одна колонна военной техники российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, информация о ней была получена через официальный чат-бот, пишет nv.ua.

«На этот раз мы получили координаты вражеской техники с пометками V в Киевской области. Результат — на фото: пламенные «приветы» оккупантам», — отметили в спецслужбе.

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Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині.



Результат – на фото: полум’яні «привіти» окупантам. pic.twitter.com/a8lIOpAwLr — СБ України (@ServiceSsu) March 8, 2022

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