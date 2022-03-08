«Пламенный» привет: украинские военные уничтожили колонну техники РФ в Киевской области

«Пламенный» привет: украинские военные уничтожили колонну техники РФ в Киевской области7
- 8.03.2022, 14:53
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Техника была отмечена знаком V.
В Киевской области была уничтожена еще одна колонна военной техники российских оккупантов.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, информация о ней была получена через официальный чат-бот, пишет nv.ua.
«На этот раз мы получили координаты вражеской техники с пометками V в Киевской области. Результат — на фото: пламенные «приветы» оккупантам», — отметили в спецслужбе.
Ваші повідомлення про пересування ворога через офіційний чат-бот ➡️ https://t.co/qM3l39liUp щодня приносять нові трофеї.— СБ України (@ServiceSsu) March 8, 2022
Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині.
Результат – на фото: полум’яні «привіти» окупантам. pic.twitter.com/a8lIOpAwLr