закрыть
8 марта 2022, вторник, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Пламенный» привет: украинские военные уничтожили колонну техники РФ в Киевской области

7
  • 8.03.2022, 14:53
  • 10,242
«Пламенный» привет: украинские военные уничтожили колонну техники РФ в Киевской области

Техника была отмечена знаком V.

В Киевской области была уничтожена еще одна колонна военной техники российских оккупантов.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, информация о ней была получена через официальный чат-бот, пишет nv.ua.

«На этот раз мы получили координаты вражеской техники с пометками V в Киевской области. Результат — на фото: пламенные «приветы» оккупантам», — отметили в спецслужбе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина:
Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин