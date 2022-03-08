закрыть
8 марта 2022, вторник, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тактический перелом: ВСУ за день провели не менее семи контратак

  • 8.03.2022, 15:01
  • 7,438
Тактический перелом: ВСУ за день провели не менее семи контратак

Украинская армия хорошо знает, что делать.

Вооруженные силы Украины продолжают противостоять вторжению России. Вчера на различных участках они провели не менее семи контратак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию, сбивают самолеты противника и крылатые ракеты, не дают ему закрепиться на тех местах, куда он хочет продвинуться. За вчера ВСУ и силы обороны Украины в общей сложности совершили не менее 7 контратак. Героически держится Мариуполь, более того вчера была контратака, уничтожили танковую колонну противника. Держится зона ООС, где одно из воздушно-десантных подразделений уничтожило колонну. Харьков ходит в контратаки, то есть наша армия хорошо знает, что делать", - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина:
Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин