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Россия подвозит новые партии ракет «Искандер» в Беларусь

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  • 8.03.2022, 15:53
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Россия подвозит новые партии ракет «Искандер» в Беларусь

Появились фото колонны.

Россия подвозит новые партии ракет «Искандер» в Беларусь.

В 13:16 (минское время) колонна КамАЗов ВС РФ с опознавательными знаками «V» замечена на трассе М5 в движении со стороны Минска в сторону Бобруйска, сообщает «Инсайдер Украина».

В колонне можно заметить около 10-и длинных КамАЗов в кузове которых находится по два короба от ракет для РК «Искандер», учитывая, что двигаются со стороны Минска, можно предположить, что коробки не пустые, а значит, вероятно, идёт перевозка как минимум 20-и ракет для РК «Искандер».

В 13:20 колонну уже заметили районе агрогорода Ясень на той же трассе М5 на подъезде к Бобруйску.

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