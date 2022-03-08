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Группировка оккупантов под Харьковом понесла невосполнимые потери и отошла в РФ

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  • 8.03.2022, 15:59
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Группировка оккупантов под Харьковом понесла невосполнимые потери и отошла в РФ

Подробности рассказали в Генштабе ВСУ.

Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии РФ понесли невосполнимые потери под Харьковом и отступили в Белгородскую область. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 8 марта в Facebook, передает gordonua.com.

Группировка "покинула зону боевых действий и возвращена в район Нехотеевки Белгородской области для осуществления мер по восстановлению боеспособности", отметили в Генштабе.

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