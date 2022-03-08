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В Верховной Раде Украины готовят «сюрприз» для России

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  • 8.03.2022, 16:12
  • 20,924
В Верховной Раде Украины готовят «сюрприз» для России

Заседание украинского парламента будет закрытым.

В Верховной Раде Украины готовят "сюрприз" для России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сказал народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

Отвечая на вопрос, планируются ли уже следующие заседания парламента, он сообщил: "Есть ряд насущных потребностей по законопроектам. Мы сейчас их собираем, чтобы это было все же какое-то пакетное голосование".

На уточнение, о чем именно идет речь, Чернев заметил: "Это будет сюрпризом для Российской Федерации. Это важные законопроекты".

Он также выразил мнение, что, как и в прошлый раз, заседание ВР будет закрытым и о принятых решениях будет сообщено постфактум.

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