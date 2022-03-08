Скрывают потери: украинские бойцы показали, что РФ делает со своими «200-ми» 8.03.2022, 16:31

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Видеофакт.

Российские оккупационные войска скрывают потери, понесенные их армией, напавшей на Украину. Бойцам полка Азов удалось зафиксировать подготовку к захоронению оккупантов на территории Украины, передает nv.ua.

«Трудно представить, сколько тел россиян останется гнить в нашей, чужой для них, земле и их родители никогда не узнают, где делись их сыновья-убийцы. Продолжаем отправлять россиян к месту постоянной дислокации — в ад. Боремся за украинский Мариуполь!» — говорится в сообщении.

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