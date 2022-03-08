На Минском моторном заводе рабочим нечем кормить свои семьи 33 8.03.2022, 16:34

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Сбыт упал, из-за санкций прекратились поставки комплектующих.

Как сообщили «Белорусскому объединению рабочих» (БОР) работники Минского моторного завода, и без того тяжелая ситуация на заводе стала катастрофической:

«У нас и после 2020-го ж… была. Сбыт упал, из-за санкций поставок комплектующих не было. «Хваленые» двигатели Евро-6 так и остались показухой. Так после прихода россиян как в Украину, так и в Беларусь заводу вообще хана. Вяло выпускаем движки для МТЗ, немного на МАЗ. И то те, которые Евро-3 и Евро-4. Инженера в истерике. Пытаются заменить санкционные запчасти российскими. Если и раньше моторы не отличались надежностью, то сейчас тем более. Контролеры клейма затирают, чтобы отдать на сбыт откровенный брак.

С зарплатами давно уже тяжело. Еле хватало на жизнь да оплату коммуналки, то с сегодняшним курсом доллара хоть в петлю лезь. Я не знаю чем кормить свою семью», — пишет слесарь Минского моторного завода.

«А мы напоминаем, что в сложившейся ситуации в стане, единственный действенный способ вылезти из экономической пропасти — это смена руководства страны. И мы можем это сделать. Консолидируйтесь на рабочих местах. Будьте готовы к решительным действиям, следите за новостями. Совсем скоро мы вместе возьмем судьбу в свои руки!», — отмечает БОР.

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