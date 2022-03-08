«Вышел в магазин, меня упаковали в армию»: оккупант раскрыл правду о мобилизации в «ЛДНР»14
- 8.03.2022, 16:37
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По словам оккупанта, ему приказали стрелять, а он даже не умеет.
Служба безопасности Украины опубликовала видео с боевиком так называемой "ЛНР", раскрывающее всю суть политики оккупантов и профессионализм "супермощной армии РФ".
Оккупант рассказал, что его не мобилизовали, он просто шел за продуктами в Алчевске. Его схватили и заставили воевать, пишет УНИАН.
"Вышел в магазин за продуктами, меня упаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом забросили в самосвал и с другими повезли дальше", - утверждает он.
По словам оккупанта, ему приказали стрелять, а он даже не умеет.
"Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с остальными залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял - потому что не умею даже", - говорит пленный.