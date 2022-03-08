Генштаб ВСУ рассказал об оперативной обстановке на фронтах 8.03.2022, 16:49

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Что происходит на главных направлениях?

Российские оккупационные войска продолжают попытки захвата Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева, на некоторых направлениях Вооруженные силы Украины остановили продвижение врага. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ об обстановке на фронтах по состоянию на 12.00 8 марта, передает gordonua.com.

"Основные усилия оккупантов продолжают сосредоточиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей. Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию в боевых действиях против Украины на стороне РФ", – сообщили в Генштабе.

По данным ведомства, несколько частей вооруженных сил и сил спецопераций Беларуси провели перегруппировку в районе Бреста, Александровки и Кирова. В этих районах находятся несколько батальонно-тактических групп из состава 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Брест) и 103-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Витебск).

"Упомянутые подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информированы о предстоящих действиях и не желают воевать на стороне ВС РФ", – заявили в Генштабе.

В районе Бучи Киевской области российские оккупанты пытаются удержать позиции, подразделения 155-й мотопехотной бригады РФ – "отведены на восстановление боеспособности". Также стягиваются силы врага для наступления в направлении Фастова.

"Противник силами подразделений из состава 2-й, 41-й армий и 90-й танковой дивизии центрального военного округа РФ пытается блокировать Чернигов. Основные силы 74-й мотострелковой бригады продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются переправиться через Десну. В районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90-й танковой дивизии и четырех БТГр из состава 2-й армии пытался организовать наступление. Наступление остановлено", – сообщает Генштаб.

Кроме того, оккупационные силы "не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области".

"Совершена неудачная попытка наступления в районе Троицкого. Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Силами в БТГр враг провел наступательные действия в направлении Терновки, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе Капустино, Баловно, Новоматвеевского. В акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей черноморского флота и каспийской флотилии РФ", – добавили в Генштабе.

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