Как учитель из Барановичей выживает на $194 в месяц 10 8.03.2022, 17:26

2,200

Учитель физкультуры честно рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница города Барановичи, которая работает учителем физкультуры в школе, рассказала intex-press, сколько зарабатывает, как изменились ее расходы с рождением внучки, почему не покупает овощи и о чем сейчас она может только мечтать:

- Мне всегда хотелось работать с детьми, поэтому после окончания школы я поступила в педагогический колледж на специальность «руководитель физического воспитания (учитель физкультуры)». И работаю по этой специальности уже много лет.

Конечно, порой бывает нелегко с учениками, но мне моя работа нравится, и я не представляю себя ни в какой другой профессии.

Зарплата у меня около 600 рублей ($194) и она меня вполне устраивает. К тому же есть свободное время, которое я уделяю внучке – помогаю дочери в ее воспитании.

Леггинсы и кроссовки – что еще нужно?

Сейчас я живу скромно. До рождения внучки могла позволить себе покупать дорогие вещи, сейчас беру что подешевле и на акциях. Да, и разве мне много нужно? Леггинсы и кроссовки купила и проходила и весну, и лето. На зиму – теплые леггинсы и сапоги. На работу пришла, в спортивный костюм переоделась – и все.

После работы я никуда не хожу. Работа – магазин – дом. Зачем мне наряды?

Главные расходы – на внучку

Моя зарплата в основном уходит на различные оплаты, а живем мы на зарплату мужа.

Сразу удерживается страховка на внучку – это 65 рублей. Также со своей зарплаты я плачу за детский сад и кружок для нее. На это уходит около 120 рублей.

Со своей зарплаты я также даю деньги на покупку одежды или обуви для внучки, на фрукты и вкусняшки для нее – в месяц около 100 рублей. Для внучки я не жалею ничего.

Еще 200 рублей плачу за коммуналку и приватизацию. По 20 рублей кладу мужу и себе на мобильные телефоны.

Покупки в кредит или в рассрочку – это не мое. Если что-то нужно купить из вещей, я предпочитаю сэкономить несколько месяцев, накопить, а потом пойти и купить сразу.

За продуктами и бытовой химией – в магазины низких цен

За продуктами я хожу каждый день. Набор простой: хлеб, молочные продукты. Мясо и рыбу покупаем раз в неделю, обычно смотрю, что есть на акции.

Бытовую химию беру в магазинах низких цен по мере надобности. Что-то закончилось – пошла и купила. В среднем в месяц на это уходит рублей 20. Стиральный порошок, например, беру в большой упаковке – и хватает на несколько месяцев, и дешевле выходит.

Мылом пользуюсь только хозяйственным, оно дешевое и полезное. Шампунь и кондиционер покупаю недорогие.

Декоративную косметику я не люблю и пользуюсь только тушью, так что получается большая экономия на этом. Покупаю еще крема для лица и рук, и то беру дешевые. Также раз в месяц беру дезодорант, ведь приходится много двигаться и естественно ты потеешь. Еще раз в год покупаю туалетную воду, недорогую – около 12 рублей.

Люблю мороженое, но покупаю только два раза в месяц

От чего я не могу отказаться, так это от сладкого. Но если бы пользовалась косметикой, то точно не могла бы себе позволить – денег на это просто бы не хватило.

Я очень люблю мороженое, но получается купить его только два раза в месяц – с зарплаты и с аванса.

На обед беру ссобойку – так удобнее и экономнее. На работу всегда покупаю чай и вкусняшки, на это уходит около 15 рублей в месяц.

Еще одна статья расходов – это покупка канцелярских товаров для работы: ручек, файлов, бумаги для принтера.

Без дачи и помощи свекрови было бы тяжело выживать

У нас есть дача, где мы выращиваем картошку и обеспечиваем себя ею на весь год. Овощи и ягоды выращивает свекровь и нас снабжает. Поэтому овощи мы не покупаем.

Все, что выросло в саду и огороде, закатываю в банки. Огромное подспорье.

А чтобы мы могли ездить на дачу и к свекрови, купили старенький автомобиль – деньги на него дала свекровь. Без всей этой помощи нам было бы тяжело выживать.

«О маникюре и педикюре в салоне даже не мечтаю»

В парикмахерскую на стрижку каждый месяц я не хожу. Очень редко заглядываю туда, чтобы подкрасить волосы. Это бывает тогда, когда девчонки на работе уже начнут говорить: мол, пора уже, а то волосы седые.

Маникюр и педикюр делаю сама. О том, чтобы сходить в салон на эти процедуры даже не мечтаю.

Раньше мы с мужем много путешествовали и побывали во многих местах. А сейчас за летний сезон раза два если съездим на речку, то уже хорошо. О море приходится только мечтать. Но внучку я обязательно свожу на море.