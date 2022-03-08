«На лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z» 13 8.03.2022, 18:18

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Как страшная зараза поразила Россию.

– Россия стремительно превращается в остров, – пишет в своем Telegram-канале российский писатель Борис Акунин. – Есть Большая Земля – и есть кусок суши, на котором осталось много живых людей, в том числе для меня очень важных.

Я знаю, как им плохо. На острове свирепствует эпидемия. Она поражает мозг, и у заболевших нарушается зрение. Белое видится им черным, черное – белым, а на лбу у них образуется сыпь в виде буквы Z.

Тех, у кого иммунитет к этой заразе, выслеживают. Они в еще большей опасности.

Наблюдать за этим со стороны невыносимо. Что делать – пока непонятно.

Но лечить первых и спасать вторых необходимо.

Все время только об этом и думаю.

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